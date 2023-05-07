وزيرة التضامن: 15 مليون جنيه وقروض بدون فوائد لدعم مبادرة الطالب المنتج بالجامعات

انطلقت منذ قليل ، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.



وأكدت القباج، أن الفقر لا يتم مجابهته بالدعم النقدي فقط ولكن بالعمل والانتاج.

وأضافت الدكتورة نيفن القباج ، أن اليوم تم إطلاق مبادرة الطالب المنتج من خلال ٣١ جامعة مصرية بدعم ١٥ مليون جنيه، بالإضافة من دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، خلال كلمتها في إطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس ، ان الجامعات مصنع الشباب ، لافتا إلى أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي، وأصبحت تنفتح بكامل إمكانيتها مشارك أساسي في استثمار البشر.

وتقدم وزارة التضامن، فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس، والذي يأتي اليوم تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه

وزير التضامن اطلاق مباردة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بدعم ١٥ مليون جنيه