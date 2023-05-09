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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بطب المجتمع

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قام الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع شئون التعليم والطلاب، بمناقشة رسالة الدكتوراة بعنوان " المخاطر الصحية المهنية للعاملين في مطابخ المدينة الجامعية بجامعة عين شمس (دراسة تداخلية تثقيفية في مجال الصحة) " للطالبة عبير عبدالسلام المدرس المساعد بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات .

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ويأتي ذلك في اطار جهود قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس لتحسين صحة العاملين به وتوفير خدمة متميزة للطلاب، وتحت إشراف الدكتورة سامية إسماعيل الدماطي و الدكتورة منى عبد العال الزاهري و الدكتور وليد صلاح الدين أحمد و الدكتورة غادة أسامة واصف وكانت الدكتورة داليا إسماعيل عطية استاذ الطب المهني بطب القاهرة ممحتن خارجي وذلك يوم الاثنين 8 مايو2023.

 كان الهدف من الدراسة تصميم وتنفيذ برنامج للتثقيف الصحي للعاملين بمطابخ المدن الجامعية بشأن مخاطر الصحة المهنية في المطابخ ووصف بيئة المطابخ فيما يتعلق ببعض معايير السلامة. 

وأشادت الدراسة بالجهود المبذولة في مجال تغذية الطلاب وحماية العاملين بقطاع التغذية. وأوصت الدراسة بأشراك عيادة طب المهن بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بمتابعة ورعاية صحة العاملين بمطابخ المدن الجامعية من خلال لجنة صحة وسلامة الغذاء ورعاية العاملين بقطاع التغذية.

من جانبها، اشادت الدكتورة منى عبدالعال بالدعم الذي قدمه قطاع التعليم والطلاب لاتمام هذه الدراسة.

نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع2
نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع2
نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع1
نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع1
نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع
نائب رئيس الجامعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بقسم طب المجتمع
الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس قطاع شئون التعليم والطلاب المخاطر الصحية المهنية مطابخ المدينة الجامعية الصحة Jobs Education

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