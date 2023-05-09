المتيني يهنئ طلاب معهد كونفوشيوس المشاركين في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية

هنأ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس، والدكتورة ميرفت على، رئيس قسم اللغة الصينية، بنات وأبناء جامعة عين شمس المشاركين في الدورة الثانية والعشرين للمسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية المنعقدة بجامعة قناة السويس.

وأقيمت المسابقة أمس، الاثنين 8 مايو 202.3، وفاز فيها طلاب معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن بالمركز الثالث.

وقد شارك في فعاليات المسابقة وفد من جامعة عين شمس ضم وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية والأساتذة المصريين والصينيين و36 طالبا وطالبة.