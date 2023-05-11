عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته لألمانيا|وزير الاتصالات يلتقي مسئولي عدد من الشركات المتخصصة بمجالات صناعة البرمجيات

صدى البلد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور توماس كروبف رئيس مركز "بوش"Bosch  للبحث والتطوير؛ فى مدينة شتوتجارت بألمانيا؛ حيث تناول اللقاء الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وإنشاء مراكز للبحث والتطوير فى مصر.

حضر اللقاء الدكتور ماركوس تيل رئيس مركز "بوش"Bosch  للبحث والتطوير لمنطقة أفريقيا، والدكتور ديرك الييس عضو مجلس إدارة مركز بوش لأبحاث الشركات.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وجدى درمول الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "إيلكو للحلول " ELCO Solutions  المتخصصة فى تطوير البرمجيات وخدمات الرقمنة. تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ المحفز على الاستثمار.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور فلوريان سومر مدير تطوير الأعمال والمدير الشريك لخط انتاج البرمجيات المدمجة فى شركة Vector "فيكتور" ويوهين رين رئيس تطوير البرمجيات المدمجة بشركة فيكتور المتخصصة فى تقديم خدمات البرمجيات والخدمات الهندسية لشبكات الأنظمة الإلكترونية.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع ساندرا مايل المدير التنفيذى لشركة "فورتك للإلكترونيات أى جي" FORTEC Elektronik AG.. وشهد اللقاء تسليط الضوء على المقومات التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى جعلت من مصر مقصدًا عالميًا لمراكز خدمات الأعمال للشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو. ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

السعودية تمد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز التمويني

في حملة بالقليوبية .. ضبط متهم بحوزته لحوم حمير

في الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة

رقم قياسي.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي مصر ويتخطي حسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ