إعفاء الذهب من الجمارك| الشعبة تصدم الجميع بشأن الأسعار عقب القرار.. وهل الألماظ مشمول؟

كشفت الشعبة الهامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل هامة بشأن قرار الحكومة الجديد بشأن إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، حيث أوضحت أنه سيتم إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وسيتم تطبيق هذا القرار على المسافرين الذين يحملون كميات من الذهب للاستخدام الشخصي أو للبيع في السوق المحلية.

تشجيع السياحة التسوقية في مصر

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم السياحة وتشجيع السياحة التسوقية في مصر، ودعم صناعة الذهب والمجوهرات المحلية، ويعد القرار إيجابى وسيدفع سوق الذهب إلى إحداث حالة من التوازن، كما أنه سينعكس على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



وأوضح هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، فى تصريحات صحفية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة المقبلة سيكون نسبيا، وبمجرد الوصول للسعر العالمي ستتحرك الأسعار وفق السعر العالمي سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض.

وتابع أن الفرق الحالي بين سعر الذهب العالمي والأسعار في مصر سينتهي ويصبح هناك توازن في الأسعار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وكشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل قرار إعفاء المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من الخارج من الجمارك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار ممتاز يسهم في حل الأزمة الحالية.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا من المعدن الأصفر.

وأردف أنه توجد فجوة في الذهب المعروض حاليا بالأسواق المصرية، حيث يوجد نقص بسبب تكالب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب.

واستطرد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن دخول ذهب من الخارج يسهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع الحصيلة الدولارية لأن الذهب عملة معترف بها في كل دول العالم.

انحصار شبكة الخطوبة

وأشار إلى أن سوق الذهب يبيع ما بين 200 و300 كيلو سبائك وجنيهات ذهب، مضيفا أن شبكة الخطوبة باتت محدودة وقاصرة على خاتم وحلق ودبلة وأقل شبكة حاليا بـ 30 ألف جنيه.

وعلق الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على احتمالية تراجع أسعار الذهب مرة أخرى، بعد الارتفاع الشديد له في الفترة الأخيرة، قائلًا إن الأمل في تراجع أسعار الذهب ضعيف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة، حيث مازالت الحرب الروسية مستمرة والأسباب والأحوال الاقتصادية في كل دول العالم مستمرة.

وكشف وصفي أن الأمر وصل بصناع المشغولات الذهبية لتقليل حجم طقم "الشبكة" الذي كان في المتوسط وزنه 70 جرامًا، ليصبح الآن متوسط الوزن 13 جراما حتى يكون في متناول المواطنين.

ولفت إلى أن السبب الآخر، في ارتفاع سعر الذهب، من سنتين ونصف السنة لا يوجد استيراد للذهب، وبالتالي مع عدم وجود استيراد وزيادة الطلب الفترة الأخيرة، ارتفعت الأسعار.

وأوضح أن السبب الثالث أنه مع ارتفاع معدل التضخم الذي وصل 30%، فإن البنوك لا تعطي أوعية ادخارية تحقق نفس المعدل للتضخم، وكل هذا جعلا الذهب الملاذ الآمن.

وأردف: "الذهب كل سنة يتزايد بمعدل 25% و30%، لا يوجد وعاء ادخاري يعطي نفس القيمة، ومن بداية 2020 الذهب تضاعف 3 مرات ، لا يوجد وعاء ادخاري مماثل".لا يشمل هذا القرار الأحجار الكريمة.

القرار لا يشمل الأحجار الكريمة

ومن المعروف أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بشأن إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، لا يشمل الأحجار الكريمة، ويجب على المسافرين الذين يحملون أحجارًا كريمة ويرغبون في إدخالها إلى مصر، دفع الرسوم الجمركية والضريبة والقيمة المضافة المطبقة على هذه الأحجار، حسب تقييم الجهات المختصة في الجمارك، ويمكن للمسافرين الحاصلين على تأشيرة سياحية الحصول على استثناءات محدودة بشأن الكميات المسموح بها من الأحجار الكريمة، ويجب عليهم الاستفسار من الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات حول ذلك.

أنواع الأحجار الكريمة

وتوجد العديد من الأحجار الكريمة المختلفة، ويمكن تصنيفها وفقاً لعدة معايير، منها اللون والصلابة والشفافية والندرة والتاريخية والثقافية، ومن بين الأحجار الكريمة الأكثر شهرة وشيوعاً في العالم الألماس والزمرد والياقوت والعقيق والعنبر واللازورد واليشب والتورمالين والأوبال والمرجان واللؤلؤ وغيرها.

كما توجد أحجار كريمة نادرة وغالية الثمن مثل الياقوت الأحمر واليشم الأخضر والأحمر والياقوت الأزرق والماس الوردي والأزرق العميق والأحمر الداكن، وغيرها الكثير، ويتم استخدام الأحجار الكريمة في صناعة المجوهرات والأزياء والديكور وغيرها، وتُعد من بين أغلى المواد الثمينة في العالم.