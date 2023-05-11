عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إعفاء المصريين بالخارج من ضريبة الذهب انتعاشة قوية لسوق الصاغة فى مصر

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار إعفاء المصريين بالخارج  من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة على الذهب، لمدة ستة أشهر، خطوة لتصحيح مسار وانتعاشة قوية لسوق الذهب فى مصر.

وأضاف " بدوي" فى بيان له، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الكمية المسموح بدخولها من الذهب من الخارج والسماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، موضحا مع ارتفاع أسعار الذهب محليًا ووصولها إلى مستويات قياسية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 كأعلى مستوى، 2800 جنيه، مقابل 800 جنيه قبل الأزمة الأخيرة، بفارق يقارب 1000 جنيه كاملة في الجرام الواحد عن سعر الذهب العالمي، أثارت الكمية المسموح بدخولها من الخارج من الذهب استياء المصريين القادمين من الخارج نتيجة لمنع دخول متعلقاتهم الذهبية في المطار إذا تجاوزت قيمتها ١٠ ألاف دولار أي نحو ١٧٠ جرام، وهي كمية ضئيلة جداً وليس هناك جدوى اقتصادية من وضع حد أقصى للمشغولات الذهبية القادمة من الخارج، حيث أن السوق المحلي يعاني من تضخم في سعر الذهب بفارق ١٠٠٠ جنية عن السعر الرسمي بالخارج.


وتابع: وبالتالي فإن السماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، يساهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع من قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف : أن ذلك سيساهم في زيادة كميات المعروض من الذهب ولن يجعل هناك قفزات كبيرة في أسعار الذهب، والذي وصل اليوم إلى 2620 جنيه، وهو سعر مرتفع مقارنة بالخارج، والجنيه الذهب تخطى سعره 22.5 ألف جنيه، وبالتالي ومع السماح للمصرين بالخارج بدخول الذهب بدون جمارك ورفع الحد المسموح به سوف يشعر السوق بالهدوء نتيجة زيادة المعروض بالداخل من الذهب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

للموظفين.. اعرف حقك فى الترقية بعد إعلان وزير المالية عن الموعد

بعد قرار وزير المالية.. هؤلاء الموظفون محرومون من الترقية أول يوليو المقبل

بعد واقعة ضحية إزالة الدهون.. تفاصيل عقوبة هتك العرض وانتحال صفة طبيب

ماذا فعلت طليقة حسن شاكوش لتواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة.. تفاصيل

توقعات برلمانية بانخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد إعفائه من الضريبة الجمركية.. ونواب: يحبط محاولات التهريب

7 حالات يعاقب صاحبها بالحبس مع الشغل بسبب السرقة.. تفاصيل

أمين سر اللجنة الدينية بالشيوخ تهنئ منال الخولي بعمادة تربية بنات الأزهر

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

ترشيحاتنا

مصر تشارك بمؤتمر الرباعي المشترك لعملية السلام في ميونخ |شاهد

دراسة تقلب موازين العالم.. وفيات كورونا التي أخافت الملايين كانت بسبب مرض آخر

بـ مفك وUSB| برنامج من هيونداي وكيا لإحباط سرقة سياراتهما.. تفاصيل

بث مباشر| مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات آخري على قطاع غزة

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ