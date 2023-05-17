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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

570 جنيها|خسارة غير مسبوقة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة ، استمرارا لموجة خسارة هي الأكبر في تاريخ المعدن الأصفر محليا ، إذ فقد سعر الجرام الواحد نحو 570 جنيها من أعلى سعر قبل أيام.

570 جنيها

وهبط سعر الذهب بقوة إذ فقد الجرام الواحد من عيار 21 نحو 570 جنيها، ليسجل اليوم 2230 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ2800 جنيه قبل أيام قليلة، وهو التراجع الأكبر في تاريخه، بعد قرار الحكومة الأخير.

سعر الذهب

تدخل حكومي عاجل

وبعد ان سعر الذهب سجل مستويات قياسية وغير عادلة، قررت الحكومة الأربعاء قبل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

سعر الذهب في مصر الآن عيار 21 بالمصنعية 

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء بمعرفة ، سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفعا مقارنة بمصنعية السبائك.

ولحساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2,250 جنيها للشراء، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2360 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

وفي بعض المحلات يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.

سعر الذهب مباشر 

يعرض موقع “صدى البلد” في هذا التقرير ، قائمة كاملة تشمل أسعار الذهب مباشر اليوم الأربعاء ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,571 جنيهًا.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,250 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 1,929 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14: 1,500 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 17,840  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,988 دولارا بعد 2056
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