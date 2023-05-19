الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

تطرح وزارة التموين، سعر كيلو الأرز بحوالي 12.60 جنيه على بطاقات التموين، حيث يستطيع المواطن شراء كيلو أرز مقابل 12.60 جنيه، في إطار حصته النقدية من الدعم الشهري التي تقدر بحوالي 50 جنيها من منافذ وزارة التموين التابعة، منها: المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبدالين التموينيين والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ.

وعن أسعار الأرزـ قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر طن الأرز تراجع حوالي 1500 جنيه، حيث سجل الأرز رفيع الحبة 18 الف جنيه للطن، وطن الأرز العريض سجل 18400 جنيه أرضه.

ويتوقع المنوفي، مزيدا من التراجع في أسعار الأرز الفترة المقبلة.

وأكد أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة، مشيرا إلي إنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المنوفي، أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث من المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الاسعار.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يحقق طفرة في مجالات البنية، وباقتحام ملف التضامن الاجتماعي أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 و التي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهان.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.