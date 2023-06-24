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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

الأرز
الأرز

تراجع سعر الأرز اليوم بقوة لأول مرة منذ شهور، بعدما وصل سعر الكيلو إلى مستويات قياسية تخطت 35 جنيها في بعض المناطق ليفقد نحو 15 جنيها.

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أسعار الأرز الآن

وتراجع سعر الأرز الشعير  بنحو يزيد على 7 آلاف جنيه للطن، وطن الأرز الأبيض انخفض 8 آلاف جنيه، إذ تراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» ، ليسجل سعر الطن من 13 ألفًا إلى 14 ألف جنيه مقابل 20 ألفًا في وقت سابق، فيما سجل سعر الطن عريض الحبة بين 14500-15 ألف جنيه.

الأرز 

سعر الأرز الشعير

وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في بيان صادر عن الغرفة، إن سعر الأرز الأبيض شهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13500 جنيه، مقارنة بـ 15.900 جنيه قبل أيام.

سعر كيلو الأرز اليوم

وكشف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح بين 20 و23 جنيها حاليا مقابل سعر يتراوح بين 30 و35 جنيها في ذروة الارتفاع.

الأرز 

20 جنيها

وكشف شحاته في بيان الغرفة ، أن  سعر الأرز الأبيض انخفض إلى سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للطن جملة، وذلك نتيجة  اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين، حسبما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية في البحيرة .

ومع اقتراب الموسم الجديد، يقوم التجار بإخراج ما لديهم من كميات من الأرز الشعير المتبقية من الموسم الماضي، خاصة مع بدء زراعة أرز الموسم الجديد، والذي يبدأ حصاده  في أواخر شهر 8، مع سماح الحكومة لدخول الأرز المستورد الجديد ما أدى لإحداث توزن في سعر الأرز.

الأرز 

8 ملايين طن 

 من المتوقع أن تجني مصر من الحصول الجديد كميات كبيرة ، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.

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