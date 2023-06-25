السماح بزراعات الأرز بمنطقة بحيرة باريس في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بالسماح بزراعة الأرز على مستوى المحافظة فى نطاق مفيض باريس جنوب المحافظة.

كما أعلنت تفعيل قرار حظر زراعة الأرز فى باقى مراكز وقرى المحافظة وذلك بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز فى محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوى بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين فى ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفى.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبى زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتى وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كافة المراكز والقرى، بشروط تتمثل فى أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومى سارية ويتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بديوان عام الوحدة المحلية.