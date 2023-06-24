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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: افتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد

وكيل الصحه
وكيل الصحه

أعلنت محافظة الوادي الجديد  عن افتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، إن عدد وحدات العلاج عن بعد على مستوى المحافظة بلغ ١٢ وحدة، يتم من خلالها الكشف والتشخيص الطبي بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بُعد.

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وأوضح أن عدد وحدات التشخيص عن بُعد داخل محافظة الوادى الجديد موزعة على كل من مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى باريس المركزي، ومستشفى البلاط المركزي، ومستشفى الداخلة العام، ومستشفى الفرافرة المركزي، ووحدة المنيرة، ووحدة بولاق، ووحدة المكس، ووحدة غرب الموهوب، ووحدة الجديدة، ووحدة أبوهريرة.

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