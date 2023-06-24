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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مخلفات النخيل.. إنشاء صوب زراعية لتشغيل الشباب في الوادي الجديد.. شاهد

صوب بيئيه
صوب بيئيه

 فكرة مجمع الصوب الزراعية من مخلفات  النخيل والتي تبناها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والتي دعمتها جمعية تنمية المجتمع بقرية المعصره، حيث تضمنت إنشاء مجمع صوب بيئية مكونة من مخلفات وجذوع النخيل فى المقام الأول وتعتمد على الأسمدة الحيوية لإنتاج الخضروات الخالية من المبيدات الحشرية والملوثات، حيث تختلف تلك الصوب البيئيه عن الصوب المعدنية التقليدية .

 

يقول المهندس صبري مبارز عضو بجمعية تنمية المعصره أن الصوب البيئية  لها قدرة على التحمل ومواجهة الظروف المناخية وسرعة الرياح، كونها مصنوعة من جذوع النخيل ويمكنها تحمل الظروف القاسية وتقلبات الطقس بجانب اتساع مساحتها ورخص تكلفتها وهو ما شجع الجمعية على تنفيذ الفكرة وانتهاء المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لتوفير عدد أكبر من فرص العمل لشباب القرية.

وأوضح أن  المشروع حقق نجاحاً كبيراً ساهم فى سد العجز فى احتياجات أهالى القرية من الخضروات بصورة كبيرة ووفر دخلا ثابتاً لشباب الخريجين المنتفعين من تلك الصوب البيئيه، والتى نفذتها الجمعية وفق دراسة جدوى مستفيضة جرى فيها حساب أنشطة المشروع ونسبة نجاحه ، والفرص التى سيتم توفيرها للشباب والمراحل التى يستغرقها التنفيذ الكامل والتى استغرقت 3 شهور تحت إشراف مهندسين مختصين،  بهدف توفير مصدر دخل ثابت للشباب.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

وتابع أن الشباب يقومون بزراعة الخضروات المتنوعة ومنها الفلفل والشطة والبامية والكوسة والباذنجان والخيار وغيرها من الخضروات، وكذلك بعض أنواعه الفواكه منها الأناناس والفراولة وغيرها من الزراعات الغير تقليدية، وكان سبب نجاح المشروع هو دعم المحافظ لتلك الافكار وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لشباب الخريجيين والجمعيات التنموية الراغبة فى التوسع فى فكرة البيوت المحمية لتنفيذ مشروعات الانتاج الزراعى المتكامل.

وأكد صبري أن فكرة المشروع اعتمدت على الابتعاد عن النمطية والاستفادة من مقومات البيئة وتوفير مصدر دخل متزايد بجانب محاولة التخلص من مخلفات النخيل وتوفير منتج طازج وخالى من الملوثات يحقق سد العجز فى سوق الخضروات والفاكهة، وهو ما تم تحقيقه بدعم القيادات التنفيذية بدءاً من محافظ الوادى الجديد وتمويل المؤسسات الخيرية ، ومنها مؤسسة آفاق جديدة للتنمية والتى وفرت كافة المستلزمات لتنفيذ المشروع الذى حقق نجاحاً كبيراً وساهم فى توفير فرص إنتاجية لعدد من الشباب والفتيات من أهالى القرية.

وأوضح  محمد علي أحد الشباب  المنتفعين بالمشروع أنه حاصل على ليسانس دراسات اسلامية ولم ينتظر الوظيفة الحكومى، وقرر المشاركة فى تلك التجربة التى حققت نجاحاً كبيراً وساهمت فى توفير مصدر دخل إضافى له .

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

وتابع ان المشروع  لا يحتاج لجهد كبير أو خبرة باستثناء أعمال الزراعة والجنى المتواصل مع الالتزام بتعليمات المهندسين المختصين ممن يشرفون على المشروع، مؤكداً على أنه وباقى منتفعى المشروع يحرصون على إستمرار نجاح الفكرة والعمل على تطويرها بدعم مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتنمية بالقرية.

صوب بيئيه (1)
صوب بيئيه (1)
صوب بيئيه (2)
صوب بيئيه (2)
صوب بيئيه (3)
صوب بيئيه (3)
صوب بيئيه (4)
صوب بيئيه (4)
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