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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 11 مجزرًا ونقطة لنحر الأضاحي في الوادي الجديد

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم تجهيز 7 مجازر و4 نقاط على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وذلك فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين لذبح الأضاحى تحت الإشراف البيطرى.

 

وقال عوض إنه تم وضع خطة عمل بالمجاز وتواجد أطباء بيطريين على مدار أيام العيد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى والكشف على جودة اللحوم بالمجان، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار أيام العيد لمتابعة العمل بالمجازر ونقاط الذبح وتوفير كافة الخدمات البيطرية.

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

وأشار إلى أن الحملات البيطرية مستمرة بالأسواق المختلفة فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى لعيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على الأسواق والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمرور على محال الجزارة والدواجن والأسماك ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيوانى، للتأكد من صلاحية تلك المنتجات للاستهلاك الآدمى فى ظل ارتفاع معدلات الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية.

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