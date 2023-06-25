تخصيص 3 آلاف متر لإنشاء مجمع إسلامي بمركز باريس في الوادي الجديد

قال المهندس عبدالناصر صالح، رئيس مركز باريس في الوادي الجديد، إنه تم تخصيص ٣٠٠٠ متر لإنشاء مجمع إسلامى بمدينة باريس، وذلك من الجهود الذاتية والتبرعات، على غرار المجمع الإسلامي بكل من الخارجة والداخلة، مشيرا إلى أن تصميم المجمع يكون متناسقا مع الشكل الحضارى والثقافي لمركز باريس.

وأكد رئيس مركز باريس أن تطوير الخدمات والمرافق بمركز باريس يشهد طفرة كبيرة بما يلبى احتياجات ومطالب المواطنين، حيث تم الانتهاء من عملية إحلال جزئي لمحطتي مياه الشرب الشرقية والغربية بمدينة باريس ودخولهما الخدمة.

وأضاف أنه يجرى حاليا رصف حوالي ١٢٠٠م بعدد من الشوارع المكتملة المرافق وسيتم وضع خطة لرصف طرق جديدة للعام المالي الجديد.