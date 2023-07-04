17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

كليوباترا هو الاسم الأشهر والمعروف في تاريخ السجائر سواء للمدخنين أو حتى الغير مدخنين، وصممت تلك السجائر لتكون قريبة الشبه من السجائر المفضلة للرئيس جمال عبد الناصر "كنت" في ذلك الوقت، واستغل المُصنع الضجة الكبيرة لفيلم بطلته الفنانة الأمريكية إليزابيث تايلور الذي حقق نجاح عظيم بإنتاج ضخم، قدر في عام 1961 بـ 20 مليون دولار، لذلك أصبح اسم فيلم "كليوباترا" ذا حضور قوي، ومنه جاءت فكرة تسمية السيجارة التي أصبحت لاحقا سيجارة الشعب وأصبحت أيضا ذي حضور قوي في حياة المدخن المصري.

سجائر كليوباترا

ارتفاع أسعار سجائر كليوباترا

بدأ إنتاج سجائر كليوباترا في مصر عام 1961، وعلى مدار 62 عاما أصبحت السيجارة الشعبية الأولى، لأسباب كثيرة، ربما كان أولها سعرها الزهيد، لكنه لم يعد كذلك.

أثار ارتفاع سعر سجائر كليوباترا في السوق المصرية مؤخرا ضجة كبيرة بين المدخنين، خاصة مع وجود فجوة كبيرة مع سعرها في البيانات الرسمية لشركة الشرقية للدخان.

وفوجيء المستهلكون بارتفاع أسعار سجائر كليوباترا إلى فوق مستوى الـ 40 جنيه، بعد عدة ارتفاعات سابقة عن السعر الرسمي، مع عدم تواجدها في بعض المناطق أو لدى بعض البائعين.

وشهدت سجائر كليوباترا عدة ارتفاعات غير رسمية متتالية في شهر مايو الماضي، حيث ارتفعت من 24 جنيه إلى 30 جنيها.

وفي منتصف الشهر نفسه ارتفعت جنيهان مرة أخرى، دون أي زيادة رسمية من قبل الشركة. وشهدت أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 4 يوليو، استقرارا ملحوظًا في بداية تعاملت اليوم بالأسواق المحلية، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها أسعار السجائر خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى تراجع بعض محال السجائر عن عرض السجائر خلال عيد الأضحى المبارك، زعمًا بزيادة الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات.

سعر السجائر اليوم

وحسب آخر تحديث لأسعار سجائر شركة الشرقية للدخان بدأ سعر سجائر كليوباترا 23 جنيها، وقال براهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر، قال في تصريحات سابقة إن أسعار السجائر لم تتغير، وإن ما يحدث أزمة مفتعلة من قبل التجار.

ومن جانبها، نفت الشركة الشرقية للدخان أن تكون هي السبب في صعود أسعار السجائر بهذه الطريقة الجنونية في الأسواق، وأنها حتى لو قامت بتحريك الأسعار لن ترتفع بهذه الصورة.

طبقا للأسعار الحقيقية الأخيرة المنشورة من جانب الشركات المنتجة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة الشرقية للدخان«إيسترن كومباني» كان يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 في السوق المصري، إذ ارتفعت أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين أثنين وثلاثة جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف، وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

سعر السجائر الشعبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان: