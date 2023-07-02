عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 4400 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله ومفتشي الإدارة علي الأنشطة التجارية المختلفة واسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 9904 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بسعود لبيع سجائر  ازيد من السعرالرسمى وتحرير محضر رقم 9905 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بسعود لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير محضر رقم 9906 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشأة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى والمحضر رقم 9907 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشأة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى والمحضر رقم 9908 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشاة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من شن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وتم تحرير محضر رقم (١١٤٠٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل لبيع ادخنه بناحيه كفر ايوب وتم ضبط (٣٥٠٠) علبه سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها وعدم الإعلان عنها وحجبها عن الجمهور بقصد الاتجار في السوق السوداء والتربح.

وكيل صحة الشرقية: المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم

وتحرير محضر رقم (١١٤٠٥) جنح مركز بلبيس ضد محل بقاله بكفر ايوب لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة ،وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي الطريق الدائري بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 90 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة كلها مجهولة المصدر، بإجمالي كمية مقدارها ( 900 ) علبة، محملة علي ظهر سيارة ميكروباص ، وتم تحرير المحضر رقم 9955  لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية الحملات التموينية والرقابية تكثيف الحملات التموينية حملات التموين حملات تفتيشية حملات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

جار الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ترشيحاتنا

روسيا تحبط أنشطة تخريبية أوكرانية في دونيتسك

طرق طيبة للحفاة.. تعرف على أهم الإصدارات الشعرية لـ محمود قرني

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحويلها للتحقيق.. شاهد أجرأ إطلالات رضوى الشربيني وضعتها في مأزق

وشه وحش عليها.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني قبل تحويلها للتحقيق

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ