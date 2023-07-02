تموين الشرقية: ضبط 4400 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله ومفتشي الإدارة علي الأنشطة التجارية المختلفة واسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 9904 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بسعود لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى وتحرير محضر رقم 9905 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بسعود لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير محضر رقم 9906 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشأة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى والمحضر رقم 9907 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشأة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى والمحضر رقم 9908 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة بمنشاة الحريرى قصاصين الشرق مركز الحسينية لبيع سجائر ازيد من السعرالرسمى.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من شن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وتم تحرير محضر رقم (١١٤٠٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل لبيع ادخنه بناحيه كفر ايوب وتم ضبط (٣٥٠٠) علبه سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها وعدم الإعلان عنها وحجبها عن الجمهور بقصد الاتجار في السوق السوداء والتربح.

وتحرير محضر رقم (١١٤٠٥) جنح مركز بلبيس ضد محل بقاله بكفر ايوب لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة ،وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي الطريق الدائري بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 90 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة كلها مجهولة المصدر، بإجمالي كمية مقدارها ( 900 ) علبة، محملة علي ظهر سيارة ميكروباص ، وتم تحرير المحضر رقم 9955 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.