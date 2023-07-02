تحذير عاجل من الصحة بشأن السجائر الإلكترونية

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من أضرار التدخين بكافة أشكاله من خلال منشور توعوي لها عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والهضمي وتسبب العديد من الأمراض، وليست أكثر أمانًا من السجائر العادية.

وتابعت الوزارة قائلة : احترس وتوقف عن التدخين الآن لما يسببه من أضرار جسيمة.

ونفت الوزارة الشائعة التي يروجها البعض بأن السجائر الإلكترونية أقل ضرار من السجائر التقليدية، موضحة أن الإلكترونية تحتوي على نسبة كبيرة من السموم وتسبب أمراض القلب والرئة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين الذي يحمل رقم ١٦٣٢٨ .

