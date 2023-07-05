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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 20 تاجر سجائر جملة وقطاعى للبيع بأزيد من التسعيرة بالغربية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 20 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 20 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

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محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

النيابات العامة بمراكز ومدن المحافظة حملة تموينية لردع مخالفين لمخالفات محافظة الغربية مديرية التموين

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