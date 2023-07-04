عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ الغربية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدد من منشآت الري والترع بزمام محافظة الغربية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

100 صحة تجوب قرى ومدن الغربية وتقدم خدماتها لـ11 ألفا و188 مواطنا

بدأت الجولة بتفقد قناطر زفتى والمعروفة باسم قناطر دهتورة، كما تفقدا قنطرة فم الرياح العباسي وحجز الراهبين على بحر شبين بمركز سمنود.

وقال محافظ الغربية إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الري وجميع الجهات المعنية من أجل تطهير المجاري المائية، والمتابعة الدورية لسلامة جميع المنشآت والجسور، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع في الحفاظ على كل نقطة مياه إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي داخل القرى.

7 أساتذة بجامعة طنطا يحصدون جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والهيئات والأفراد

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، واللواء كمال عبد الله، رئيس مركز ومدينة سمنود، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الغربية.

وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
وزير الري ومحافظ الغربية
ئيس عبد الفتاح السيسي التنسيق والتعاون الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث سير بطريق السنطة طنطا بسبب السرعة الزائدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

حظر المحمول والتدخين.. أول قرار بالأوقاف بعد النقل إلى العاصمة الإدارية

الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز هذا العام.. صور

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ