رسميا.. تراجع سعر اليورو والاسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد

تراجع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، فيما استقرت أسعار صرف باقي العملات أمام الجنيه على رأسهم الدولار الامريكي.

سعر اليورو اليوم

سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعًا أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 13-8-2023، ما بين (7-9) قروش شراءً وبيعًا.

ووصل سعر البنك الأهلي المصري وبنك مصر" 33.65 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.76 جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعر العملة الأوروبية في البنك المركزي 34 جنيهًا للشراء و34.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه



سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (12-15) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.95 جنيه للشراء و39.29 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.07 جنيه للشراء و39.42 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.38 جنيه للشراء و39.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم /الأحد/،



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع، وفقا لـ البنك الأهلي المصري.