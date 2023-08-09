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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أيام.. بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حساب ضرائب المرتبات

ضرائب المرتبات
ضرائب المرتبات

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزيرالمالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

 

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " ، أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها

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 وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية،  مشددًا على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات  الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، و رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.


وأوضح"رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تساعدعلى تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادرالبيانات في منظومة موحدة،والتأكيدعلي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أن يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معاييراحتساب ضريبة الأجوروالمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

جدير بالذكر أن مركزالاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ،وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ،يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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