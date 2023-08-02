بيان هام من الضرائب لـ صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت مصلحة الضرائب، بيانا هاما بشأن الزام مزاولي أنشطة صناعة المحتوي بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط.

وجاء نص البيان كالتالي:

يلتزم مزاولي أنشطة صناعة المحتوي بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط مثل:

- التكاليف المُباشرة اللازمة لمزاولة النشاط حسب طبيعة المحتوي.

- تكاليف شراء معدات التصوير.

- الأجور و المرتبات التي يتقاضاها العاملين نظير عملهم مع صانع المحتوي مثل مديري الصفحات و الوسطاء..إلخ

- و إثبات الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولي العمل الحر من تصميم و تعديل و برمجة الفيديوهات و الصوتيات و المحتوي المُقدم ..إلخ في التكاليف و المصروفات المرتبطة بالنشاط.

• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp

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