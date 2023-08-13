التموين تقرر خفض أسعار الأرز 3 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر كيلو الأرز المصري عريض الحبة زنة 1 كيلو 22 جنيها مقابل 25 جنيها .

فيما استقر سعر الأرز على بطاقة التموين عند مستوى 12.60 جنيه.

وقال مدير إحدى منافذ المجمعات الاستهلاكية، ل صدى البلد ، إنه تراجع سعر الأرز المصري عريض الحبة الحر إلى 22 جنيها بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من 25 جنيها.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه حرصا على المستهلك الدولة تسعى لاتخاذ ضوابط لتداول الأرز في الأسواق.

وتابع ‏المنوفي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هذا سوف يمنع التلاعب، وبيع السلعة بأكثر من سعر، وأيضا يمنع ممارسات تعطيش السوق من سلعة الأرز، وبعد هذه الضوابط المواطن سوف يشتري السلعة بنفس السعر المكتوب عليها ونحن طلبنا أكثر من مرة بكتابة سعر السلعة عليها.

وأضاف أن هناك أيضا منظومة رقابية على التجار والدولة تتدخل لحماية المستهلك وتوحيد سعر السلعة أو على الأقل وضع سعر محدد مكتوب على السلعة.