انخفاضات كبيرة.. رئيس شعبة الأرز يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

حالة من عدم الاستقرار، تشهدها أسعار الأرز في الفترة الأخيرة، فبعد أن شهد ارتفاعات كبيرة، تدخلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وحدث انخفاضات كبيرة، ولكن في الأيام القليلة الماضية شهد السعر ارتفاع مرة آخرى.

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة سيكون هناك ضبط لـ سعر الأرز بالأسواق، وذلك بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز، المحلي والمستورد.

وأضاف، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء، حتى يعلم كل مواطن سعر كل نوع من الأرز، ويختار من بين الأنواع المعروضة، مؤكدًا أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز.

وأشار إلي أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق، وأن تدوين السعر لن يكون على الأرز فقط بل سيكون على جميع السلع لمنع التلاعب.

وكشف أن هناك أرز بـ 11 و 12 و 13، وهذا هو الشعير، وأن سعر الأرز الأبيض يبدأ من 16 و17 و18 و19 جنيه، وأن الأرز العريض يكون بـ 21 جنيه أو 22 جنيه، و السعر العادل لـ العريض لا يتعد الـ 23 جنيه.

وأوضح أن قرار الوزير اليوم سينتج عنه انخفاض في الأسعار، وأنه لن يكون هناك تخزين لـ الأرز.

وأشار إلي أنه لا توجد مشكلة في توفير الأرز، وعلى المواطنين عدم الاستماع لـ الشائعات، بشأن ارتفاع أسعار الأرز، أن هناك محاصيل أرز لا تجد من يشتريها، وأن مصر لا يوجد بها مشكلة، بالأرز، وأن الفترة الحالية هناك حصاد للأرز.