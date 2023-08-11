هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

تراجعت أسعار الأرز بقوة الأيام القليلة الماضي، نتيجة توافر المعروض وإخراج التجار ما لديهم من مخزون وفير، نظرا لاقتراب حصاد المحصول الجديد الذي سيغرق السوق بالمعروض يعد أن سعر الكيلو منها لنحو 35 جنيها كمتوسط سعر أو يزيد في ذروة الارتفاع قبل نحو شهرين.

الأرز

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الكيلو بـ11 جنيها

وهبطت أسعار الأرز بقوة ، إذ سجل سعر الأرز الشعير بداية من بـ11 حتى 13 جنيها للكيلو ، بحسب ما أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قب ساعات في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد

قرار حكومي عاجل

قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين، إلزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر، بكتابة تدون اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

الأرز

وشددت على ان تكون هذه الكتابات في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية.

وتابع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة الذي صدر عن وزارة التموين أمس الأول الأربعاء، بشان إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج، قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، وسينتج عنه انخفاض في الأسعار بشكل ملحوظ.

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.

9 آلاف جنيه

وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز، موضحًا أن مصر لا يوجد بها مشكلة، بالأرز.

الأرز

سعر الأرز اليوم

واستكمل شحاتة أن أعلى نوع من الأرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، بينما سجل الأرز رفيع الحبة ما بين 18 و20 جنيها للكيلو.

هل يعود إلى 10 جنيهات

ويتساءل العديد عن إمكانية عودة كيلو الأرز إلى نحو 10 جنيهات ، وهو ما كان بعديا جدا عن التوقعات ، إذ تشير التوقعات إلى تراجع سعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 15 إلى 17 جنيها حسب النوع ، بحسب حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين.