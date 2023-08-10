شعبة الأرز توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. والشرقية للدخان تزف خبرًا سارًا| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

الأرز بـ 11 جنيها.. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين



أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.

ولفت إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز.

وأشار إلي أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.

بعد شهر 11.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عاجلة بشأن الأسعار

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن المتحكم هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن انخفض بعض الشيء.

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، من لندن، أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لـ هجوم شديد، من قبل أعداء الوطن.

وأضاف أشرف السعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفوز بالانتخابات الرئاسية باكتساح.

تخفيضات 70%.. أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي: الفستان بـ 100 جنيه





قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس تشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية.



ولفتت سماح هيكل خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لمناقشة مستجدات الأسعار بأسواق الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، إلى أن الأوكازيون الصيفي بدأ يوم 7 الجاري ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بتخفيضات تصل لأكثر من 70%، مردفة أنه خلال فترة الامتحانات شهدت ركودا أثر بالسلب.



عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أنه في فترة كانت توجد مشكلات في التوريد، وتم تقنين الكميات، بسبب تخزين السجائر من بعض التجار.

مشهد يبكّي .. أحمد موسى يتأثر على الهواء





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع في السودان صعب للغاية، " مأساة حقيقية" عندما تفقد الأمن و الأمان، وأن الوضع هناك مؤلم، ويجعل المشاهد يبكي.

مصيبة وكارثة.. رد فعل أحمد موسى على مكاسب حيتان السجائر.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما لاذعا على حيتان السجائر الذين يتسببون في حدوث أزمة بالدولة.



وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من «حيتان السجاير» يتسببون في أزمة بالدولة، مضيفا: «أنا الحمدلله مش مدخن بس الناس بتلف على سيجارة اللي بقت بـ5 جنيه النهارده».

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بالهندسة وفنون جميلة | فيديو

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن من حق كل طالب التقدم لـ تظلمات نتيجة الثانوية العامة، سواء في مادة أو ثلاثة بعد دفع الرسوم لتحديد الموعد.

عاجل| قرار صادم لمن قدموا تظلمات في الثانوية العامة.. فيديو





أكد رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم، أن كل طالب بالثانوية العامة، يحق له التظلم في المواد التي يرغب فيها، وأن الطالب يطلع على صورة من الإجابة.

%50 تخفيضات .. التموين : 1000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي| فيديو





قال أحمد أبو الفضل عبدالتواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي وصل إلي 1000 محل حتي الآن.

موضحاً أن هذه المحال تكون تابعة للقطاع الخاص والعام، منوهًا إلى أن نسبة التخفيضات في هذا الأوكازيون تتراوح بين الـ 20% إلي 50%.