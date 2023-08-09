أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، من لندن، أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لـ هجوم شديد، من قبل أعداء الوطن.

وأضاف أشرف السعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفوز بالانتخابات الرئاسية باكتساح.

ولفت إلي أن :" لو الرئيس السيسي مبقاش رئيس مصر خلال الانتخابات الجاية هحط الشبشب في بوقي وأي حد هقابله في الشارع هخليه يضربني على قفايا، وسأغلق صفحات السوشيال".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمعجزة، وأن السيسي لم يأت بصناعة بشرية، ولكن جاء بمعجزة من الله.