أشرف السعد: الوضع في لندن صعب للغاية

أكد رجل الأعمال أشرف السعد، من لندن، أنه فخور بالدفاع عن بلده، و الهجوم عليه، من قبل أعداء الوطن.

وأضاف أشرف السعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يحب بلده مصر، وأن ما مرت به مصر في فترة الإخوان، لن يعود.

ولفت إلي أن لندن بها مشكلات كثيرة في السلع، وأن البعض أصبح يجلس في منزله، والبعض تم طرده من منزله، بسبب عدم وفرة الأموال.

وأشار إلي أن البعض يجلس في الشارع، بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الجميع يعاني، من ارتفاع الأسعار، وأن الوضع في مصر أفضل بكثير.

وتابع :" نشعر بـ فواتير الكهرباء، مؤكدًا كنت أدفع 75 جنيه، و الآن ادفع 400 جنيه استرليني، فـ ارتفاع أسعار الكهرباء نار".

وكشف أن لندن بها أماكن كثيرة مباعة للخليج، وهناك أمير اشترى مدينة بالكامل.