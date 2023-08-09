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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي لصندوق تحيا مصر تعكس اهتمامه بدعم الأكثر احتياجا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصندوق تحيا مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشير ة إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السيسي على النهوض بمستوى حياة المواطنين من كل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا.

 

وقالت "السيد"، في تصريحات لها اليوم، إن الرئيس السيسي وجه خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة على المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، والذي ظهر جليا في بعد أزمة جائحة كورونا وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتهما الاقتصادية.

 

وأشادت عضو مجلس النواب بالدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات للمواطنين بشكل مجاني على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أهمية حزمة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمبادات والأنشطة التي تخدم كل الفئات الأولي بالرعاية.

 

ولفتت إلى المبادرات التي أطلقها صندوق تحيا مصر، في مجال الرعاية الصحية من خلال المبادرات التي ينفذها الصندوق، والتي منها مبادرة “كلنا جنبك” لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، ومبادرة "يوم جديد" لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة “نور حياة” لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار، والتي تم من خلالها عمل 45 ألف عملية مياه بيضاء بشكل مجاني بالكامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية الغسيل الكلوى المستشفيات الجامعية توجيهات الرئيس السيسي

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