مشهد يبكّي .. أحمد موسى يتأثر على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع في السودان صعب للغاية، " مأساة حقيقية" عندما تفقد الأمن و الأمان، وأن الوضع هناك مؤلم، ويجعل المشاهد يبكي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الله، هي من حمت مصر، وأنه أثناء مشاهد ما يحدث في السودان تألم.

ولفت إلي أن الأشقاء في السودان يعانون، ويهربون لـ مصر، والتشاد، وأنهم يبحثون عن أمان، بعد المشكلات في بلادهم.

وأشار إلي أن المشاهد في السودان تبكي الجميع، معلقًا :" لما شوفت الفيديو تأثرت، وتذكرت ما كان سيحدث في مصر".

وأضح أن هناك 4 ملايين مواطن سوداني خرجوا من بلادهم، وعلينا أن نحمد الله على ما نحن فيه.