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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشهد يبكّي .. أحمد موسى يتأثر على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع في السودان صعب للغاية، " مأساة حقيقية" عندما تفقد الأمن و الأمان، وأن الوضع هناك مؤلم، ويجعل المشاهد يبكي.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الله، هي من حمت مصر، وأنه أثناء مشاهد ما يحدث في السودان تألم.

ولفت إلي أن الأشقاء في السودان يعانون، ويهربون لـ مصر، والتشاد، وأنهم يبحثون عن أمان، بعد المشكلات في بلادهم.

وأشار إلي أن المشاهد في السودان تبكي الجميع، معلقًا :" لما شوفت الفيديو تأثرت، وتذكرت ما كان سيحدث في مصر".

وأضح أن هناك 4 ملايين مواطن سوداني خرجوا من بلادهم، وعلينا أن نحمد الله على ما نحن فيه.

 

 

السودان أحمد موسى قناة صدي البلد صدى البلد التشاد

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