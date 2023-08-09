عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شهر 11.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عاجلة بشأن الأسعار

الذهب
الذهب

أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن المتحكم هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن  انخفض بعض الشيء.

txt

الذهب يفقد بريقه.. 4 أسباب تتحكم في ارتفاع وانخفاض سعر المعدن الأصفر.. تفاصيل

txt

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وأضاف ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن انخفاض أسعار الذهب يكون له تأثير إيجابي على التجار،

وأوضح أن البائع يحصل على المكسب من البيع بالجرام، وأن قرار الحكومة بالإفراج الجمركي، عن الذهب حالة دخوله مع مواطن جعل الأسعار تنخفض.

وكشف أن هناك 193 كيلو ذهب دخلوا البلاد في أول شهرين، من القرار، وأن هذا القرار مستمر حتى شهر 11، وأن قرار المد تحت الدراسة من قبل مجلس الوزراء.

 

 

الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب بالغرفة التجارية الإفراج الجمركي الأسعار كيلو ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

ترشيحاتنا

حزب رئيس النيجر المعزول يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذه

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ