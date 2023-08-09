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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وكذلك الراغبون في شراء الذهب، أو البيع للمعدن الأصفر، ولذلك يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق.

ويستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,263 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,851 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,440 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,234 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 76,417 شراء 76,773 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,280 جنيه.
الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,468,571 جنيه.
 

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر،ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،   وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

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