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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات 70%.. أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي: الفستان بـ 100 جنيه

سماح هيكل
سماح هيكل

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس تشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية.


ولفتت سماح هيكل خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لمناقشة مستجدات الأسعار بأسواق الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، إلى أن الأوكازيون الصيفي بدأ يوم 7 الجاري ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بتخفيضات تصل لأكثر من 70%، مردفة أنه خلال فترة الامتحانات شهدت ركودا أثر بالسلب.


وأشارت إلى أن سوق الملابس يشهد حاليا انتعاشه كبيرة في أسعار الملابس بسبب أن المصانع والمحال التي لديها مخزون تسعى للبيع بأعلى نسبة تخفيض، مردفه أنه لأول مرة في التاريخ بدأت المحال الأوكازيون قبل الموعد بأسبوع.


واستعرضت أسعار الملابس في الأوكازيون، الفستان يبدأ من 100 جنيه، والقميص بـ 100 جنيه، والبنطلون الجينز يبدأ من 150 جنيه.


وتوقعت مشاركة أكثر من 4000 آلاف تاجر في الأوكازيون، مشيرا إلى أن هناك ضوابط لمشاركة المحال منها ضرورة امتلاك كافة الأوراق القانونية، وتقديم الطلب لمديريات الطلب للمشاركة في الأوكازيون، ووضع السعر قبل التخفيض وبعده،  وإصدار الفاتورة الضريبية، مؤكدة أن تاجر يخالف الشروط يتعرض للمساءلة القانونية وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.


ومن جانبه، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب يعتمد على العرض والطلب، مضيفا أن سوق الذهب شهد ارتفاعات الفترة الماضية في الأسعار؛ ليسجل سعر الذهب 2800 جنيه مقابل 1200 جنيه العام الماضي.


ولفت إلى أن هناك انخفاض في أسعار الذهب بلغ 2150 جنيه بسبب مبادرة «زيرو جمارك» على واردات الذهب، كاشفا أن الإقبال على شراء السبائك زاد العام الجاري إلى 18 طن مقارنة بـ 6.8 طن العام الماضي.
 

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