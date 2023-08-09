%50 تخفيضات .. التموين : 1000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي| فيديو

قال أحمد أبو الفضل عبدالتواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي وصل إلي 1000 محل حتي الآن.

موضحاً أن هذه المحال تكون تابعة للقطاع الخاص والعام، منوهًا إلى أن نسبة التخفيضات في هذا الأوكازيون تتراوح بين الـ 20% إلي 50%.

وأضاف عبد التواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي بها جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن المصري من أجهزة كهربائية ومنسوجات وملابس وشنط وأحذية.

وتابع أحمد أبو الفضل عبدالتواب، أن ٩٩٪ من محافظات الجمهورية مشتركة بمحالها التجارية في هذا الأوكازيون، مشيراً إلى أن الدخول في هذا الاوكازيون اختياري وليس إجباريا.