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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

%50 تخفيضات .. التموين : 1000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي| فيديو

ارشيفيه
ارشيفيه

قال أحمد أبو الفضل عبدالتواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي وصل إلي 1000 محل حتي الآن.

موضحاً أن هذه المحال تكون تابعة للقطاع الخاص والعام، منوهًا إلى أن نسبة التخفيضات في هذا الأوكازيون تتراوح بين الـ 20% إلي 50%.

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تخفيضات تصل لـ 70%.. مشاركة 500 محل تجاري في انطلاق الأوكازيون الصيفي

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تموين الإسكندرية: انطلاق الأوكازيون الصيفي بـ72 محلاً بالمحافظة

 

وأضاف عبد التواب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي بها جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن المصري من أجهزة كهربائية ومنسوجات وملابس وشنط وأحذية.

وتابع أحمد أبو الفضل عبدالتواب، أن ٩٩٪ من محافظات الجمهورية مشتركة بمحالها التجارية في هذا الأوكازيون، مشيراً إلى أن الدخول في هذا الاوكازيون اختياري وليس إجباريا.

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