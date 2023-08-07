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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: انطلاق الأوكازيون الصيفي بـ72 محلاً بالمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، انطلاق الأوكازيون الصيفي بالمحافظة، والذي يستمر لمدة شهر ويسمح لكل محل مشارك لمدة أسبوعين.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه اجتمع المهندس أحمد إبراهيم مدير المديرية، مع أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية للتنسيق، حيث شدد إبراهيم على اتباع الإجراءات اللازمة لهذا الشأن والتي تتطلب استخراج تصريح للمحال المشاركة في فعاليات الأوكازيون  كما يتم وضع سعرين على كل سلعة السعر قبل التخفيض وسعر بعد التخفيض.

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وأضافت أنه قد تقدم بطلبات تصاريح للاشتراك في الأوكازيون الصيفي عدد ٧٢ محل حتى الآن و مازال الباب مفتوح أمام الجميع، حيث يشارك في الأوكازيون محلات الملابس و الأحذية والشنط والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة التجارية.

وأشارت إلى أن هذا الأوكازيون سيساهم في الأرواح التجاري بالإسكندرية خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين على المحافظة هذا العام مما سيكون له أثر كبير في التجارة الداخلية والذي يفيد المواطنين و التجار و يساعد في نمو  الاقتصاد الوطني.

الاسكندرية الاوكازيون الصيفي التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تموين الاسكندرية

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