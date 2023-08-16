سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023

واصلت أسعار الدولار الاستقرار اليوم الأربعاء 16-8-2023، مقابل الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.

ووفقا لآخر تحديث صادر عن البنوك، يقدم موقع “صدى البلد”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 وفقاً لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجّل سعر الدولار أعلى قيمة له مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم

البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

مصرف أبوظبى الإسلامي

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95

بنك المشرق

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق،إتش أس بى سى HSBC، بلوم ،ميد بنك) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.