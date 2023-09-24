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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الإسكندرية يقدم شهادة استثمار بعائد ثابت | تفاصيل

بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية

أطلق بنك الإسكندرية عددا من شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة والمتغيرة، الربع سنوي، والشهري، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادات بالجنيه المصري والعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي- اليورو)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

و تتنافس البنوك العاملة بالسوق المصرية لتقديم شهادات استثمار بنظم وفئات مختلفة، إذ يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن شهادات الاستثمار لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة. 

ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت، المناسبة للاستثمار طويل الأجل، والتي تبدأ من 1000 جنيه مصري، وفقا للموقع الإلكتروني  لبنك الإسكندرية.

شهادة استثمار بنك الإسكندرية

-عائد ثابت: يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

-دورية صرف العائد: للعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.

-تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/٠٩

-مدة الشهادة: ٣ / ٥ سنوات.

-الحد الأدنى لربط الشهادة: ١,٠٠٠ أو ٥,٠٠٠ أو ١٠,٠٠٠ جم ومضاعفتها

-العملاء المستهدفون: جميع العملاء

-المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية: النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة

 

شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير بنك الإسكندرية

 -خطة استثمار لمدة ٣ سنوات ونصف بسعر عائد تنافسي متغير ١٨.٥٪.

-عائد متغير.

خصائص شهادة استثمار بنك الإسكندرية

-يتمتع صاحب الشهادة بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.

-خطة ادخار متوسطة الأجل.

-خطة ادخار لمدة ٣.٥ سنوات بسعر عائد تنافسي

-إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة

 

بنك الاسكندرية اليورو الدولار العملات الاجنبية جنيه

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