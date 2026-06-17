لا تنخدع بالعائد فقط.. 5 أخطاء يقع فيها المصريون عند شراء شهادات الادخار

تعد شهادات الادخار من أكثر الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المصريون للحفاظ على أموالهم وتحقيق عائد مضمون، إلا أن بعض العملاء يقعون في أخطاء شائعة قد تقلل من استفادتهم أو تحرمهم من تحقيق أفضل عائد ممكن.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأخطاء التي يجب الانتباه إليها قبل شراء أي شهادة ادخار، إلى جانب أفضل الشهادات المتاحة حاليًا في البنوك المصرية باختلاف دوريات صرف العائد.

5 أخطاء شائعة يقع فيها المصريون عند شراء شهادات الادخار

1- التركيز على نسبة العائد فقط

يقع كثير من العملاء في خطأ اختيار الشهادة صاحبة أعلى فائدة دون النظر إلى تفاصيل أخرى مهمة مثل مدة الشهادة، ودورية صرف العائد، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم المالية.

2- تجميد جميع المدخرات في شهادة واحدة

يفضل بعض العملاء استثمار كامل مدخراتهم في شهادة واحدة، وهو ما قد يسبب أزمة إذا احتاجوا إلى سيولة مالية بشكل مفاجئ قبل انتهاء مدة الشهادة.

3- عدم مقارنة الشهادات بين البنوك

يكتفي البعض بشراء الشهادة من البنك الذي يتعامل معه دون الاطلاع على العروض المتاحة في البنوك الأخرى، ما قد يؤدي إلى ضياع فرصة الحصول على عائد أفضل أو مزايا إضافية.

4- تجاهل شروط الاسترداد وكسر الشهادة

من أكثر الأخطاء شيوعًا عدم مراجعة شروط الاسترداد المبكر، إذ يكتشف بعض العملاء بعد الشراء أن كسر الشهادة قبل موعدها قد يؤدي إلى خصم جزء من العائد المستحق.

5- اختيار دورية صرف غير مناسبة

هناك من يحتاج إلى دخل شهري ثابت لكنه يختار شهادة بعائد سنوي أو في نهاية المدة، وهو ما قد لا يتناسب مع احتياجاته المالية الفعلية.

أفضل 5 شهادات ادخار متاحة حاليًا في البنوك

1- الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري

تتصدر قائمة الشهادات الأعلى عائدًا خلال عام 2026، حيث تمنح عائدًا سنويًا متدرجًا يصل إلى:

22% خلال السنة الأولى.

17.5% خلال السنة الثانية.

13% خلال السنة الثالثة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

2- شهادة بريمو المتدرجة من بنك القاهرة

توفر عائدًا شهريًا متدرجًا على مدار 3 سنوات:

18% خلال السنة الأولى.

16% خلال السنة الثانية.

14% خلال السنة الثالثة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه.

3- شهادة القمة من بنك مصر

تعد من أبرز الشهادات المناسبة للراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت.

سعر العائد: 17.25% سنويًا.

نوع العائد: ثابت.

دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

4- شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

تمنح العملاء عائدًا يصرف مقدمًا دفعة واحدة عن كامل مدة الشهادة.

العائد: 37.5% مقدمًا لمدة 3 سنوات.

يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يقارب 16.96%.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

الاسترداد: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

5- شهادات الادخار المتغيرة من البنك التجاري الدولي CIB

تناسب العملاء الراغبين في الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة.

العائد: يصل إلى 19.50% سنويًا.

دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.