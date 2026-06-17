قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان
نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس قوة مصر وثقة العالم بها
جولة منتصف الليل.. مدير «رعاية جنوب سيناء» يفاجئ مجمع الفيروز ويتابع الخدمات الصحية
مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران
الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة
وزير المجالس النيابية يوجه برفع كفاءة "الاتصال السياسي" والاستجابة للطلبات البرلمانية
مصر تدعو لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمكافحة سرطان الثدي وفيروس سي
وفاة محمد مرزبان.. الصدفة قادته الى عالم الفن
العفو الدولية: الإحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 3700 لبناني منذ 2 مارس
يواجه ظاهرة الغش ويمنع الاحتكار ويضبط الأسواق.. تفاصيل مشروع قانون هيئة الدواء
نائب الرئيس الأمريكي يدعم نظريات المؤامرة.. ويفجر مفاجأة حول إبستين وترامب
وفاة محمد مرزبان .. محطات إنسانية وفنية لا تعرفها عن الفنان الراحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لا تنخدع بالعائد فقط.. 5 أخطاء يقع فيها المصريون عند شراء شهادات الادخار

أعلى شهادات ادخار في 2026
أعلى شهادات ادخار في 2026
رانيا أيمن

تعد شهادات الادخار من أكثر الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المصريون للحفاظ على أموالهم وتحقيق عائد مضمون، إلا أن بعض العملاء يقعون في أخطاء شائعة قد تقلل من استفادتهم أو تحرمهم من تحقيق أفضل عائد ممكن. 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأخطاء التي يجب الانتباه إليها قبل شراء أي شهادة ادخار، إلى جانب أفضل الشهادات المتاحة حاليًا في البنوك المصرية باختلاف دوريات صرف العائد.

5 أخطاء شائعة يقع فيها المصريون عند شراء شهادات الادخار

1- التركيز على نسبة العائد فقط

يقع كثير من العملاء في خطأ اختيار الشهادة صاحبة أعلى فائدة دون النظر إلى تفاصيل أخرى مهمة مثل مدة الشهادة، ودورية صرف العائد، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم المالية.

2- تجميد جميع المدخرات في شهادة واحدة

يفضل بعض العملاء استثمار كامل مدخراتهم في شهادة واحدة، وهو ما قد يسبب أزمة إذا احتاجوا إلى سيولة مالية بشكل مفاجئ قبل انتهاء مدة الشهادة.

3- عدم مقارنة الشهادات بين البنوك

يكتفي البعض بشراء الشهادة من البنك الذي يتعامل معه دون الاطلاع على العروض المتاحة في البنوك الأخرى، ما قد يؤدي إلى ضياع فرصة الحصول على عائد أفضل أو مزايا إضافية.

4- تجاهل شروط الاسترداد وكسر الشهادة

من أكثر الأخطاء شيوعًا عدم مراجعة شروط الاسترداد المبكر، إذ يكتشف بعض العملاء بعد الشراء أن كسر الشهادة قبل موعدها قد يؤدي إلى خصم جزء من العائد المستحق.

5- اختيار دورية صرف غير مناسبة

هناك من يحتاج إلى دخل شهري ثابت لكنه يختار شهادة بعائد سنوي أو في نهاية المدة، وهو ما قد لا يتناسب مع احتياجاته المالية الفعلية.

أفضل 5 شهادات ادخار متاحة حاليًا في البنوك

1- الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري

تتصدر قائمة الشهادات الأعلى عائدًا خلال عام 2026، حيث تمنح عائدًا سنويًا متدرجًا يصل إلى:

  • 22% خلال السنة الأولى.
  • 17.5% خلال السنة الثانية.
  • 13% خلال السنة الثالثة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

2- شهادة بريمو المتدرجة من بنك القاهرة

توفر عائدًا شهريًا متدرجًا على مدار 3 سنوات:

  • 18% خلال السنة الأولى.
  • 16% خلال السنة الثانية.
  • 14% خلال السنة الثالثة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه.

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

3- شهادة القمة من بنك مصر

تعد من أبرز الشهادات المناسبة للراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت.

  • سعر العائد: 17.25% سنويًا.
  • نوع العائد: ثابت.
  • دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات ادخار عالية من بنك مصر

4- شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

تمنح العملاء عائدًا يصرف مقدمًا دفعة واحدة عن كامل مدة الشهادة.

  • العائد: 37.5% مقدمًا لمدة 3 سنوات.
  • يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يقارب 16.96%.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

الاسترداد: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

أعلى شهادات ادخار

5- شهادات الادخار المتغيرة من البنك التجاري الدولي CIB

تناسب العملاء الراغبين في الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة.

  • العائد: يصل إلى 19.50% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات الادخار شهادات ادخار 2026 شهادات ادخار البنك الأهلي شهادة القمة شهادة ابن مصر أعلى عائد من شهادات الادخار أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

شبورة مائية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء : شبورة كثيفة صباحاً ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

الأنصاري يتفقد التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بالجيزة

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء

الفنان محمد مرزبان

مع السلامة يا صديقي.. كلمات مؤثرة في وداع الفنان محمد مرزبان

بالصور

لوك مختلف.. رنا رئيس تبهر متابعيها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

النوم بالفم المفتوح .. عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح

مفتاح الأزمة وحلها.. ماذا ينتظر البرنامج النووي الإيراني خلال مهلة الستين يوما؟

صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالأحمر اللافت .. ريم سامي تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد