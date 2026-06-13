دخل ثابت ومضمون .. أعلى 5 شهادات ادخار تمنح عائدًا شهريًا في البنوك خلال 2026

مع استمرار بحث المواطنين عن وسائل استثمار آمنة توفر دخلًا شهريًا منتظمًا، تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تمنح عوائد مرتفعة ودورية صرف شهرية بعيداً عن مخاطر الاستثمار.

وتتنوع الشهادات بين العائد الثابت الذي يضمن للعميل قيمة دخل شهرية مستقرة طوال مدة الشهادة، والعائد المتدرج الذي يبدأ بمعدلات مرتفعة ثم ينخفض تدريجيًا، ما يمنح العملاء خيارات متعددة وفقًا لاحتياجاتهم المالية وأهدافهم الادخارية.

وفيما يلي أعلى شهادات الادخار التي توفر دخلًا شهريًا في البنوك خلال عام 2026.

1- الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد شهري – البنك الأهلي المصري

تتصدر الشهادة البلاتينية المتدرجة قائمة أعلى الشهادات من حيث العائد خلال العام الأول، حيث تمنح العملاء دخلاً شهريًا مرتفعًا مع عائد متناقص تدريجيًا على مدار مدة الشهادة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد في السنة الأولى: 21%.

العائد في السنة الثانية: 16.25%.

العائد في السنة الثالثة: 12%.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

2- شهادة “برايم” – بنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي

تعد شهادة “برايم” من أعلى الشهادات ذات العائد الثابت في السوق المصرفية حاليًا، إذ توفر دخلاً شهريًا مستقرًا طوال مدة الاستثمار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد الثابت: 18% سنويًا.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

وتخضع الشهادة لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الجمع بين العائد المرتفع والاستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية.

3- الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت – البنك الأهلي المصري

تعتبر من أكثر الشهادات استقرارًا للعملاء الذين يفضلون الحصول على دخل شهري ثابت طوال مدة الشهادة دون التأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد: 17.25% سنويًا ثابتًا.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

4- شهادة القمة – بنك مصر

تحافظ شهادة القمة على مكانتها ضمن أبرز شهادات الادخار التي توفر دخلاً شهريًا ثابتًا للمودعين الباحثين عن الاستقرار والعائد المضمون.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد: 17.25% سنويًا ثابتًا.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

5- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري – بنك مصر

تختلف هذه الشهادة عن غيرها من الشهادات الثابتة، إذ يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعل العائد قابلًا للزيادة أو التراجع وفقًا لقرارات السياسة النقدية.