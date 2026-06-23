بعد ارتفاع الفائدة.. هل ما زالت شهادات الادخار هي ملاذ المصريين الآمن؟

في سوق تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية وتتزايد معه رغبة المواطنين في البحث عن أدوات ادخارية آمنة تحقق عوائد مجزية، تتجه أنظار أصحاب المدخرات نحو البنوك الحكومية باعتبارها الملاذ الأكثر استقرارا للحفاظ على قيمة الأموال وتنميتها.

تفاصيل الشهادات الجديدة

وجاء قرار بنك مصر برفع العائد على عدد من شهادات الادخار وإطلاق منتجات جديدة ليعكس تحركا مصرفيا يستهدف مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت يضمن استقرار دخلهم أو الراغبين في الاستفادة من العوائد المتغيرة المرتبطة بحركة أسعار الفائدة.

ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل الشهادات الجديدة والعوائد المتاحة وفترات الاستثمار والمزايا التي تمنحها تلك الأوعية الادخارية، خاصة في ظل المنافسة المتنامية بين البنوك لجذب السيولة وتعزيز معدلات الادخار.

رفع العائد على شهادة القمة

وأعلن بنك مصر عن رفع العائد السنوي على شهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت، ليصل إلى 17.75% سنويا بدورية صرف شهرية، مقارنة بـ17.25% سابقا.

وأطلق البنك دورية صرف جديدة للشهادة نفسها بعائد سنوي يبلغ 17.85% مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر، في خطوة تمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار الدورية التي تتناسب مع احتياجاتهم المالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح باقة جديدة من الشهادات الادخارية بمدد متنوعة وعوائد تنافسية، بما يتوافق مع متغيرات السوق المصرفية وتوجهات السياسة النقدية.

شهادات بعائد متغير يصل إلى 19.25%

وفي إطار التوسع في المنتجات الادخارية المرتبطة بحركة أسعار الفائدة، أتاح بنك مصر شهادات ادخار ذات عائد متغير يصل حاليا إلى 19.25% سنويا.

ويتم احتساب العائد على هذه الشهادات استنادا إلى سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.

وتشمل هذه الباقة:

شهادة ادخار ثلاثية متغيرة بعائد شهري متغير، بحد أدنى للعائد يبلغ 17.50% سنويا.

شهادة ادخار رباعية متغيرة بعائد شهري متغير، بحد أدنى للعائد 16.75% سنويا.

شهادة ادخار خماسية متغيرة بعائد شهري متغير، بحد أدنى للعائد 16.25% سنويا.

وتتيح هذه الشهادات للمودعين فرصة الاستفادة من أي تحركات مستقبلية في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بحد أدنى من العائد يضمن قدرا من الاستقرار.

عائد تراكمي يتجاوز 66%

ومن بين المنتجات التي طرحها البنك أيضًا شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي مركب يبلغ 17.75%، يتم إضافته كل ستة أشهر ويصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

ويصل إجمالي العائد التراكمي على هذه الشهادة إلى نحو 66.56% عند الاستحقاق، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في تنمية مدخراتهم على المدى المتوسط دون الحاجة إلى الحصول على عائد دوري.

شهادة مرتبطة بمؤشر CONIA

ويطرح بنك مصر الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير المرتبطة بمعدل CONIA مضافا إليه 0.25%.

ويعرف معدل CONIA بأنه متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري، والذي يعلنه البنك المركزي المصري بشكل دوري.

ووفقا لبيانات الإقفال الخاصة بشهر مايو 2026، بلغ متوسط عائد هذه الشهادة نحو 19.96%، وهو من أعلى العوائد المتاحة ضمن الأوعية الادخارية المطروحة حاليا.

الحد الأدنى للشراء

وتبدأ فئات معظم الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما تبدأ فئة الشهادة الثلاثية المرتبطة بمعدل CONIA من 500 جنيه ومضاعفاتها، بما يتيح فرصة الادخار أمام مختلف الشرائح الاجتماعية وأصحاب المدخرات الصغيرة.

ويتم إصدار هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

مزايا ائتمانية لحاملي الشهادات

ولا تقتصر مزايا الشهادات الجديدة على العائد فقط، إذ يتيح بنك مصر لحامليها الحصول على مجموعة من الخدمات الائتمانية، تشمل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنظمة لكل منتج ادخاري.

ولتسهيل حصول العملاء على الشهادات وتجديدها، وفر بنك مصر إمكانية الشراء عبر عدد من القنوات الرقمية والخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

ويمكن للعملاء إتمام عمليات الشراء أو التجديد من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية على مستوى الجمهورية.

هل تمثل الشهادات الجديدة فرصة للادخار؟

والتعديلات الأخيرة التي أجراها بنك مصر تعكس حرص القطاع المصرفي على تقديم منتجات ادخارية متنوعة تتناسب مع اختلاف احتياجات العملاء، سواء من يفضلون العائد الثابت لضمان استقرار دخلهم، أو من يرغبون في الاستفادة من العوائد المتغيرة المرتبطة بحركة أسعار الفائدة.

ومع تنوع مدد الشهادات بين ثلاث وخمس سنوات، وارتفاع العوائد المطروحة، تبدو المنتجات الجديدة خيارا جاذبا لشريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وقادرة على تحقيق عائد تنافسي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقال الدكتور محمد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار التي يطرحها بنك مصر ما زالت تمثل إحدى الأدوات الادخارية الأكثر أمانا وجاذبية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل رغبة الكثيرين في تحقيق عائد ثابت ومنتظم دون تحمل مخاطر استثمارية مرتفعة.

وأضاف الإدريسي أن أبرز مميزات شهادات بنك مصر تتمثل في تنوع دوريات صرف العائد بين الشهري والربع سنوي والسنوي، بما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار المنتج المناسب لاحتياجاتهم المالية، فضلا عن توافر شهادات بعوائد تنافسية وآجال مختلفة تناسب أصحاب المدخرات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وأشار إلى أن الإقبال على شهادات الادخار يزداد عادة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية، حيث يبحث المواطنون عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق دخل دوري مستقر.

الجدير بالذكر، أن الشهادات البنكية تمنح أصحابها درجة عالية من الأمان، باعتبارها صادرة عن مؤسسة مصرفية كبرى، كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وهو ما يوفر سيولة مالية للعملاء عند الحاجة دون الاضطرار إلى كسر الشهادة قبل موعد استحقاقها.