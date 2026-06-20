مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

عادت شهادات الادخار إلى دائرة الاهتمام من جديد بعد قرار البنك الأهلي المصري اليوم رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن أفضل الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا ثابتًا أو دوريًا منتظمًا بعيدًا عن تقلبات الأسواق ومخاطر الاستثمار في الذهب خاصة مع استمرار تراجع أسعاره خلال الفترة الأخيرة مع استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليًا في البنك الأهلي المصري بعد قرار رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري

أقر البنك الأهلي المصري زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات لتصبح من أبرز الأوعية الادخارية المتاحة حاليًا للراغبين في الحصول على دخلٍ شهريٍ ثابتٍ

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد 17.25% سنويًا يصرف شهريًا

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

تتيح هذه الشهادة عائدًا متغيرًا مرتبطًا بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر

نوع العائد متغير

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تعد من أعلى الشهادات من حيث العائد خلال السنة الأولى

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد 21% في السنة الأولى

16.25% في السنة الثانية

12% في السنة الثالثة

يصرف العائد شهريًا

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

توفر عائدًا ثابتًا للراغبين في الادخار طويل الأجل

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

مدة الشهادة 5 سنوات

العائد 14.25% سنويًا يصرف شهريًا

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.