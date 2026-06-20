نزل 5 جنيهات تاني.. الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم

استمر تراجع الذهب مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية وبالتوازي مع اقتراب انتهاء التداولات.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات جديدة خلال اليوم، ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر 20 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6020 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6880 جنيها للشراء و 6822 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6306 جنيهات للشراء و 6254 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6020 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5160 جنيها للشراء و 5117 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48.16 ألف جنيه للشراء و 47.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4155 دولارا للشراء و 4153 دولارا للبيع.