رسميًا.. إجازة مدفوعة للقطاع الخاص الخميس المقبل

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها قرار وزارة العمل بشأن إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص، في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

وأوضحت إسراء عبدالمطلب أن وزير العمل حسن رداد أعلن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما أشارت إلى أن الوزير أكد أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن هذا اليوم أو يوم إجازة بديل بناءً على طلبه، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل جميع مواقع العمل والإنتاج.

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