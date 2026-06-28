مجازاة 100من العاملين بالجهاز الإداري بالشرقية لإرتكابهم مخالفات إدارية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٨) قراراً تأديبياً بحق (١٠٠) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

شملت هذه القرارات مجازاة عدد (١٠٠) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( حي أول الزقازيق - الزقازيق -القرين - فاقوس - الحسينية - أبو حماد- ديرب نجم- ههيا) وإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.