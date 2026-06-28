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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقف قلبها أثناء أداء امتحان اللغة العربية ..محافظ الشرقية ينعى ضحية الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

نعي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى  الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر (١٨) سنة والتي وافتها المنية أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة داخل لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم صفا بمدينة فاقوس ، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

هذا وقد تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا يفيد بوجود حالة طارئة داخل لجنة مدرسة إبراهيم صفا الثانوية بمدينة فاقوس، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ).

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