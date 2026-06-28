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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة بمستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية.. تركيب 3 بالونات معدة لعلاج السمنة

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو حماد المركزي، بقيادة الدكتور عامر محمد محمود استشاري المناظير والجهاز الهضمي، وبمشاركة الدكتور حسام صبري استشاري التخدير، والدكتور محمود أحمد عزت طبيب المناظير والجهاز الهضمي، والدكتور محمد أحمد فهمي طبيب المناظير والجهاز الهضمي، وآية حسيني مشرفة الوحدة، وفريق التمريض نجح في إجراء تركيب ٣ بالونات معدة للتخسيس لثلاث حالات تعاني من السمنة المفرطة، وذلك لأول مرة داخل المستشفى، في نجاح طبي جديد يضاف إلى سجل نجاحات مستشفى أبو حماد المركزي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن تركيب بالونات المعدة بالمنظار للتخسيس يعد من الإجراءات الحديثة بدون إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة، وهي تقنية تساعد على إنقاص الوزن من خلال تقليل كمية الطعام التي يتناولها المريض وزيادة الإحساس بالشبع، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل مضاعفات السمنة المفرطة، خاصة ما يرتبط بها من أمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وتحتاج هذه العملية إلى مهارة وخبرة في مجال مناظير الجهاز الهضمي، مشيداً بأداء الفريق الطبي بمستشفى أبو حماد المركزي، ومؤكداً أن توفير هذه الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية خاصة المركزية، يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن الحالات الثلاث تم تقييمها وتجهيزها بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تركيب بالونات المعدة بالمنظار، مع متابعة من الفريق الطبي، وتم مغادرة الحالات المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم وتقديم التعليمات الطبية اللازمة لمرحلة ما بعد تركيب البالونة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور أحمد العريني مدير مستشفى أبو حماد المركزي، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المتميزة في إدخال خدمات طبية حديثة والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة الجهاز الهضمي بمستشفى أبو حماد

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