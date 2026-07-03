قبل تقديم الطلب.. كل ما تحتاج معرفته لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، بعد إعلان وزارة الكهرباء عن حزمة من التيسيرات الجديدة لتسهيل إجراءات التقنين.

ويستهدف هذا الإجراء أصحاب العقارات المرخصة والوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، بما يتيح لهم توفيق أوضاعهم والاستفادة من التعاقد الرسمي على خدمة الكهرباء.

كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات ميسرة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم في منظومة الكهرباء الرسمية.

ويمنح التحويل المواطنين إمكانية التعاقد الرسمي على الخدمة والاستفادة من جميع المزايا المرتبطة بالعداد القانوني.

الفئات التي يحق لها تحويل العداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء فئتين يمكنهما التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وتشمل الفئة الأولى أصحاب الوحدات والعقارات المرخصة قانونا، ممن سبق لهم تركيب عداد كودي بسبب تأخر إجراءات التوصيل أو لأي أسباب أخرى، بشرط خلو العقار من مخالفات البناء.

أما الفئة الثانية فتضم المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج التصالح النهائي، سواء نموذج (8) أو نموذج (10)، حيث يحق لهم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم صاحب الوحدة.

كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات التحويل

وفي إطار إزالة المعوقات أمام المواطنين، أصدرت وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق عدد من التيسيرات الاستثنائية لتسريع إجراءات التحويل.

وشملت التيسيرات قبول شهادات المطابقة الهندسية للمباني حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها، إلى جانب مد فترة صلاحية نماذج المرافق التي مضى على استخراجها أكثر من ستة أشهر، بحيث يتم اعتمادها لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة إلى استخراج نماذج جديدة أو تحمل أعباء مالية إضافية.

كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، بما يتيح استكمال إجراءات توصيل الكهرباء وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في أسرع وقت.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يستخدم العداد الكودي لاحتساب استهلاك الكهرباء الفعلي بدلا من نظام الممارسة، إلا أنه لا يعد مستندا لإثبات ملكية الوحدة أو الإقامة، كما أنه لا يصدر باسم مالك العقار أو شاغل الوحدة.

وعند تحويله إلى عداد قانوني يصبح التعاقد رسميا باسم المشترك، وهو ما يتيح استخدامه كإثبات لمحل الإقامة في العديد من الإجراءات الرسمية والإدارية، فضلا عن استكمال تقنين وضع الوحدة داخل منظومة الكهرباء.

كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وشهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.

كما يجب تقديم شهادة التصالح أو التقنين، ممثلة في نموذج (8) أو نموذج (10)، وذلك بالنسبة للعقارات التي خضعت للتصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى توكيل رسمي موثق إذا كان مقدم الطلب ينوب عن صاحب الشأن.

وتؤكد الوزارة أن استكمال المستندات المطلوبة يساهم في سرعة إنهاء إجراءات التحويل وإصدار العداد القانوني وفقا للضوابط المنظمة لذلك.