مرتبات تصل لـ9700 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 210 فرص عمل بقطاع الأغذية

أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو، عن توفر فرص عمل موسعة في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث تطلب الشركة تعيين كفاءات في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية وحوافز متميزة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في قطاع الأغذية الذي يشهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة.



الوظائف المطلوبة وأعدادها والرواتب المقررة

شمل الإعلان توفير فرص عمل للكوادر التالية في قطاع الأغذية والمشروبات:

كابتن: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9350 جنيه.

ويتر (مضيف): عدد (40) - راتب من 7000 إلى 8500 جنيه.

شيف خباز: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

مساعد شيف (خبرة سنة): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

شيف سخن: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

شيف جزار: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

شيف جارد مانجية (خبرة 5 سنوات): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

شيف تجهيزات (خبرة 1 - 15 سنة): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

شيف مشويات (خبرة 1 - 5 سنوات): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

حلواني غربي (خبرة 1 - 2 سنة): عدد (10) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.

الشروط العامة للتقديم

حددت الوزارة الضوابط العامة للقبول وهي:

المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط (ما عدا وظيفة "كابتن" تشترط المؤهل العالي فقط).

السن: يتراوح من 18 إلى 45 سنة.

محل الإقامة: التقديم متاح للمقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

مكان العمل وطريقة التقديم

مكان العمل: المنطقة الصناعية – التجمع الثالث – القاهرة الجديدة.

طريقة التواصل والتقديم: على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التواصل عبر الأرقام التالية للاستفسار وتحديد مواعيد المقابلات:

01288536518

01212095359



دور وزارة العمل في تشغيل الشباب

تأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب بمختلف المؤهلات، وضمان بيئة عمل آمنة بامتيازات تأمينية وصحية.

وتواصل الوزارة إصدار نشرات التوظيف الدورية التي تغطي مختلف القطاعات والمحافظات، بهدف سد الفجوة بين الباحثين عن العمل واحتياجات السوق، كما تعمل على متابعة تنفيذ هذه العقود وضمان التزام الشركات بكافة الحقوق القانونية للعمال، وفي مقدمتها التأمين الصحي والاجتماعي والأجور العادلة، مما يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.