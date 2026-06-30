وزير العمل يفتتح ساحة انتظار ومظلات للعمالة غير المنتظمة بميدان ليلة القدر

استهل وزير العمل حسن رداد جولته بمحافظة الجيزة، اليوم، بلقاء محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، حيث بحث الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز جهود توفير بيئة عمل لائقة لهذه الفئة.

وعقب اللقاء، افتتح وزير العمل ساحة انتظار "سواعد مصر" ومظلات للعمالة غير المنتظمة بميدان ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ومحافظة الجيزة، بهدف توفير مكان حضاري وآمن لعمال اليومية، يقيهم حرارة الشمس، ويوفر لهم استراحة مناسبة في انتظار أرزاقهم ..

وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوفير أوجه الرعاية والحماية لها، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع المحافظات للتوسع في إنشاء ساحات انتظار ومظلات مماثلة، بما يضمن توفير بيئة إنسانية تليق بعمال مصر، وتعزز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.