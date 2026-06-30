رداد: وزارة العمل شريك في جذب الاستثمار وتأهيل العمالة وتعزيز استقرار علاقات العمل

اختتم وزير العمل حسن رداد جولته بمحافظة الجيزة، اليوم، بزيارة شركة عاملة في مجال صناعة منتجات التعبئة والتغليف، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وكان في استقبال الوزير المدير العام للشركة، ومدير إدارة الموارد البشرية – مصر، حيث اصطحبوا الوزير في جولة داخل المصنع، تفقد خلالها خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح حول مراحل التصنيع، والتكنولوجيا المستخدمة، وخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، ودورها في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل.

وخلال الزيارة، شهد وزير العمل تسليم عقود عمل لذوي الهمم للعمل بالشركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما شهد تسليم شهادات تدريب لعدد من العاملين بالشركة، بما يعكس اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهاراته.

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والشركة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بهدف إعداد عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، في إطار الشراكة الفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأكد الوزير حسن رداد، في ختام جولته، أن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره قاطرة للتنمية وخلق فرص العمل، مشددًا على أن تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، ودمج ذوي الهمم في مواقع الإنتاج، ليست مجرد التزامات قانونية، وإنما مسؤولية وطنية وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد قوي وسوق عمل مستقر.

ووجّه الوزير رسالة إلى المستثمرين، دعاهم فيها إلى مواصلة التوسع في الاستثمار والإنتاج، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك داعم لكل مستثمر جاد، من خلال توفير العمالة المدربة، وبرامج التدريب والتأهيل، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة.

كما وجّه رسالة إلى العمال، أكد خلالها أن العامل المصري هو الركيزة الأساسية للإنتاج والتنمية، وأن الالتزام والانضباط وتطوير المهارات والحرص على جودة العمل تمثل الطريق الحقيقي لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.